Nación negocia con Corrientes y otras provincias para pagar las cajas previsionales

El Gobierno avanza con las negociaciones para poder empezar a pagar las cajas previsionales de las provincias, entre las que se encuentra Corrientes.

En Balcarce 50 aseguran que negocian desde hace tiempo con distintos mandatarios para lograr el reparto de fondos necesarios para el pago de las jubilaciones y pensiones de empleados públicos vinculados a los territorios. Era uno de los reclamos de los gobernadores en el debate por el Presupuesto 2025.

Este lunes, en Casa Rosada, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) firmó un convenio para que Nación comience a pagar la deuda surgida del déficit de la caja previsional de esa provincia. El pago es un anticipo a cuenta de unos 2000 millones de pesos., precisó TN.

“Es poco en monto, pero importante como concepto”, explicaron fuentes de Entre Ríos. Además, Nación comenzará a pagar el flujo de las cajas.

La firma del documento ocurrió esta mañana en Casa Rosada, y estuvieron presentes Lisandro Catalán, vicejefe de Interior; Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación; y Mariano De Los Heros, director de Anses.

Cuáles son las otras provincias que negocian con el Gobierno

A principios de año, el Gobierno decidió suspender la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había sido prorrogado para todo 2024, y que disponían que Anses debía liquidar mensualmente los fondos destinados a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que en la década de los años 90 no transfirieron sus regímenes a la Nación.

La medida dio como resultado que cada mandatario provincial debía afrontar con fondos de su jurisdicción el pago de las jubilaciones.

Con esas provincias, la Casa Rosada negocia para avanzar en acuerdos que bajen las tensiones. Entre ellas figuran Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En Balcarce 50 aseguran que siguen las negociaciones y las provincias se encuentran en distintas etapas. Mientras que desde Santa Cruz dicen que el acuerdo podría darse entre la semana que viene y la otra, Santa Fe señala estar lejos.

“Es una obligación que el Gobierno Nacional tiene. Son recursos necesarios para que el sistema previsional de la provincia pueda funcionar correctamente. El esfuerzo que hace la provincia para que esa caja no quiebre es muy grande”, indicaron desde el entorno de uno de los gobernadores.

Por otro lado, hay provincias como Misiones que pusieron a disposición sus equipos técnicos para intercambiar información con Nación y que Anses pueda hacer los cálculos necesarios para el acuerdo. En La Pampa quieren negociar con el Gobierno todo el paquete de deuda, analizarla y no arrancar de cero en 2025. Por su parte, Córdoba afirmó no tener conocimiento sobre los acuerdos.

Este acercamiento que el Gobierno busca con las provincias ocurrió tras la caída del Presupuesto 2025 y ante la negativa de Javier Milei de incluir las modificaciones que los mandatarios provinciales exigieron en el proyecto.

Los pedidos fueron sobre todo de los gobernadores del PRO, que realizaron un comunicado donde expresaron su deseo de encontrarse con Guillermo Francos y Luis Caputo para destrabar el Presupuesto. Además, buscaban insistir con la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (exAFIP), las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017, las deudas por cajas previsionales y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

TN