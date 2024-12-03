Valdés, sobre el bono: "Vamos a estar anunciando en breve si lo podemos hacer o no"

El gobernador Gustavo Valdés dio una entrevista en horas de la mañana de este martes en donde brindó detalles acerca del bono de fin de año a estatales.

"Estamos estudiando la posibilidad del bono que seguramente lo vamos a estar anunciando en breve si lo podemos hacer o no lo podemos hacer, pero falta poquito", expresó al respecto el mandatario.

Vale recordar que el año pasado, el bono fue de 150 mil pesos y se pagó en dos tramos: $ 50.000 en diciembre y $ 100.000 en enero.

Además comentó: "En este momento está presentando la canasta navideña, vamos a estar presentando también lo que es el cordero por bueno seguramente vamos a estar haciendo anuncios. Necesito ver cómo cómo terminamos y después de eso vamos a estar haciendo presentaciones importantes, la canasta navideña, es importante".

En este contexto, el bono navideño se está evaluando en función de la situación financiera de la provincia, con la intención de realizar un aporte económico que beneficie a los trabajadores y las familias correntinas durante las fiestas.

Proyecto sobre narcomenudeo a la Legislatura

El mandatario adelantó que se presentará en el periodo de sesiones extraordinarias una iniciativa para combate del narcomenudeo en Corrientes: “No puede ser que creamos que es un problema sólo de Santa Fe”,

Además en la oportunidad reiteró los reclamos por el presupuesto nacional, la participación de las provincias involucradas en la hidrovía y el estado de los recursos.