Se desmoronó el único acceso a una zona clave en Paso de la Patria

El fuerte temporal que azotó a gran parte de la provincia de Corrientes durante la jornada de este jueves dejó serias consecuencias en Paso de la Patria. El único acceso a la zona del Faro, ubicada en Punta Santa Ana, a la altura del kilómetro 20, se desmoronó y actualmente permanece totalmente cerrado al tránsito.

Crecida del arroyo San Juan

Según pudo saber El Litoral, el colapso se produjo como consecuencia del crecimiento del arroyo San Juan, cuyo caudal aumentó de manera repentina tras las intensas lluvias registradas en la región. La situación dejó incomunicados a vecinos y visitantes que utilizan ese camino como única vía de acceso al sector.

Vecinos de la zona alertaron de inmediato a Vialidad Provincial, solicitando una intervención urgente para restablecer la circulación y evitar mayores inconvenientes. El cierre del acceso genera inquietud no solo por las dificultades de movilidad, sino también por el impacto que podría tener en caso de emergencias, ya que se trata de un sector estratégico y frecuentado, especialmente en temporada turística.

Mientras tanto, se recomienda evitar la zona y extremar las precauciones ante la persistencia de condiciones climáticas inestables en gran parte del territorio correntino.