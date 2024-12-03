Valdés anunció un bono de $500.000 para los estatales correntinos

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó este martes un bono de fin de año de 500 mil pesos para los estatales correntinos.

El mandatario correntino, precisó que “vamos a tener bono de fin de año para que se queden tranquilos tanto los activos como el sector pasivo de la provincia de Corrientes”.

En este marco, señaló que el bono se pagará en tres veces.

Por lo tanto, los primeros $100 mil se pagará en diciembre junto al aguinaldo.

Mientras que en enero se pagará $200, y en febrero los otros $200 restantes.

“Este anuncio tiene que ver con la fortaleza de un gobierno provincial que está bien administrado, que no tenemos absolutamente ninguna deuda”, aseguró Valdés.