San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
ANALISIS

Diputados: avanza la actualización de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Por El Litoral

Miércoles, 31 de julio de 2024 a las 22:42

La “Comisión Técnica Especial de estudio, análisis y redacción del proyecto de ley de reforma y actualización de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para la provincia de Corrientes” –creada por resolución-, se reunió este martes.

Es en este ámbito donde se consensuará un programa integral de protección que se adapte a los significativos cambios y avances en materia de derechos y protección; con especialistas y sectores involucrados en la temática.

Asistieron entre otros: Gilda Gutiérrez y Rita Pernizza por el  Ministerio Público –Poder Judicial-;  Sofía Gómez Alvarez y Matías Robledo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Sebastián Carrano de la Red por los Derechos de los Niños; Manuela Schultz por el Colegio de Abogados; Rodrigo Orrantía por el Círculo de Estudios Procesales; Gustavo Lozano por la Facultad de Derecho de la UNNE; Silvia González, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Cuenca del Plata y la jueza Claudia Kirchhof, integrante además del Colegio de Magistrados.

También estuvieron las Dras: Nora Infante, titular del Juzgado de Familia N° 3 de Corrientes; Pierina Ramírez, Gladys Ramirez Barrios y Karina Feldman.

Presidió el encuentro la diputada Any Pereyra, quien se encontraba acompañada de la diputada Aída Díaz, el diputado César Lezcano y la secretaria parlamentaria Dra. Evelyn Karsten.

“Hace dos años estamos trabajando junto a Defensoría de la Nación, con organizaciones de la sociedad civil y los tres poderes del estado para poder modernizar las normas, algo que debe ocurrir por la dinámica propia de la sociedad”, sostuvo la diputada Pereyra.

