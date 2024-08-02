Posible paro de colectivos: Tassano pidió "no ir a reclamos desmedidos"

Ante la amenaza de medidas de fuerza por por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, se refirió a la crisis que atraviesa el sector.

El jefe comunal pidió "no ir a reclamos desmedidos y trabajar todos juntos".

"Reconocemos la crisis del sector. Sin ir más lejos, las empresas están en concurso preventivo de crisis", dijo en declaraciones a los medios.

En ese sentido, Tassano sostuvo que "hay una disparidad en cuanto al criterio del otorgamiento del subsidio" por parte del Gobierno nacional. "En el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires) tenemos boletos de 270 pesos y en el interior de 900 a mil pesos", precisó.

Por último aseguró que "acá el esfuerzo es del sector trabajador, empresarial y de los gobiernos".

MEDIDA DE FUERZA

El reclamo de la Unión Tranviarios del Automotor por las cuestiones salariales continua y tras varias negociaciones aguardan por una nueva audiencia para fijar un incremento salarial.

El gremio que nuclea a los choferes reclaman una actualización de $1.060.000 debido a que actualmente perciben un sueldo de $730.000. La próxima reunión es el 8 de agosto a las 12.

El Secretario General de la Unión Tranviarios de Automotor (UTA), José Luis Sabao señaló a El Litoral: “El 8 de agosto a las 12 tenemos una nueva audiencia, si no hay acuerdo se estaría anunciando una medida”.

