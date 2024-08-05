Con aumento: Valdés anunció cuándo arrancará el pago del plus unificado 

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, adelantó este lunes que el pago del Plus Unificado para activo, jubilado y pensionado de la administración pública provincial, comenzará este miércoles 7.

El adicional remunerativo mensual se liquida con un 17% de aumento; de $47.000 se elevó a $55.000.

El primer tramo corresponde a quienes tengan sus Documento Nacional de Identidad terminados en números 0 y 1.

El jueves 8 percibirán aquellos agentes con DNI finalizados en 2 y 3.

Mientras que el viernes 9, es jornada del tramo correspondiente a quienes tengan 4 y 5

El cronograma continuará el lunes 12, para los números 6 y 7y terminará el martes 13, con el pago para aquellos agentes con DNI finalizados en 8 y 9.

El mismo estará disponible desde el sábado 10, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.





