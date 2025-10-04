Para Gustavo Valdés, la Nación gobierna “de la peor forma posible”

El gobernador Gustavo Valdés lanzó una fuerte crítica contra el presidente Javier Milei y sostuvo que la Nación gobierna “de la peor forma posible” y son los pueblos del interior quienes terminan pagando “con la pobreza de nuestra gente”.

Insistió en que el centralismo porteño castiga al interior: “Vemos cómo se deterioran nuestras rutas, cómo faltan puertos y puentes, mientras en Buenos Aires construyen autovías, túneles y subterráneos”.

Durante la presentación de candidatos de Vamos Corrientes en Esquina, el mandatario llamó a construir “una patria distinta, una patria donde no nos demos garrotazos, sino abrazos entre provincias”, y recordó el apoyo solidario recibido durante los incendios forestales. “Cuando Buenos Aires nos dejó solos, los bomberos de Córdoba, Santa Fe y Chaco estuvieron presentes. Así tenemos que construir la Argentina”.

Valdés planteó la necesidad de “un nuevo pacto social definitivo entre argentinos, en la macroeconomía, que genere empuje y desarrollo desde el interior de las provincias”.

También reclamó mayor equidad federal y recordó que la Constitución nacional fue fruto de "pactos y batallas históricas", considerando que "hoy existen ciudadanos de primera y de segunda”.

El gobernador afirmó que “No debemos tener vergüenza de ser correntinos, de tener el acento, de comernos las eses, de bailar chamamé o carnaval, porque así somos los correntinos, heroicos y constructores de esta Nación”.

Valdés convocó a respaldar a los candidatos de Vamos Corrientes: “No quiero que Buenos Aires ponga a los diputados nacionales de Corrientes, quiero que los correntinos elijamos a nuestros tres diputados para que peleen por nosotros en el Congreso”, concluyó, en un encendido llamado a defender la voz de la provincia en el escenario nacional.

El acto de presentación de candidatos de la alianza Vamos Corrientes en Esquina se realizó el último viernes en la intersección de Mitre y Lamela. Allí fueron presentadas las candidaturas de Arnoldo Rohner para intendente y Walter Vallone para viceintendente, en un evento que contó con la participación del actual gobernador y senador electo Gustavo Valdés, y Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y gobernador electo. Además, la lista de Vamos Corrientes se mostró unida con la presencia de los candidatos a diputados nacionales Diógenes González, Práxedes López, y Carlos Hernández, como así también del actual y reelecto vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, consolidando así el respaldo provincial al proyecto oficialista.