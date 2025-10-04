Demoraron a un joven y recuperaron cosas relacionadas con un robo

En la tarde de este sábado, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito de Paso De la Patria junto con su área de investigaciones, aprehendió a un joven y recuperó varios elementos denunciados como sustraidos.

En colaboración con la Fiscalía se movilizaron después que fueron alertados de un ilícito ocurrido en un domicilio del barrio 20 Viviendas de esa localidad, donde dos personas ingresaron y sustrajeron varias cosas del interior del inmueble.

De manera inmediata iniciaron un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje por las inmediaciones, logrando por calles Santiago del Estero y Valladares, identificar y demorar a un joven sospechoso apodado "Culito", mayor de edad.

Entre sus pertenencias hallaron herramientas, prendas de vestir, y otros objetos que no supo justificar su procedencia.

Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resultó que las mismas se trataban de los elementos sustraídos recientemente.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial.