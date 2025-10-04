Incidentes y detenidos en Santa Fe obligaron a Milei a cancelar una caminata

El presidente Javier Milei llegó este sábado por la mañana a la ciudad de Santa Fe en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Luego del arribo y en medio de un importante operativo de seguridad, manifestantes opositores se concentraron cerca del puerto y se generaron incidentes con la Policía, lo que obligó a Presidencia a suspender parte de la agenda pactada. Los medios locales hablan de al menos cuatro detenidos.

Su visita a la capital santafesina y a la provincia de Entre Ríos se da en un momento de alta tensión en el Gobierno, con su principal candidato en la lista bonaerense, José Luis Espert, en el centro de la polémica por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, preso por causas ligadas al narcotráfico.

Los disturbios en Santa Fe comenzaron cuando algunos manifestantes en contra de la presencia de Milei se concentraron en los accesos al puerto minutos antes de la llegada del libertario. Con banderas y pancartas, hubo forcejeos con la Policía, que quería despejar la zona, según publicó El Litoral.

En tanto, el medio local Aire de Santa Fe indicó que varias personas se concentraron en el hotel Los Silos, donde estuvo el Presidente, y que cuando la comitiva salió de allí, comenzaron con los insultos. Algunos intentaron bloquear el paso de la caravana y se generaron enfrentamientos. Prefectura detuvo a dos personas en la zona del puerto y medios locales sostienen que son al menos cuatro los detenidos.

El caos obligó a Milei a cambiar el itinerario previsto. Tenía planeado protagonizar junto a su candidato libertario Agustín Pellegrini una breve caminata por la peatonal San Martín, acompañado también por referentes locales e integrantes de la lista, según publicó El Litoral. Luego, se iba a llevar a cabo un acto central de cierre. Sin embargo, debido a los incidentes, se suspendió la actividad.

En paralelo, en medio de los disturbios y desde el hotel Los Silos, el Presidente salió al balcón del segundo piso para saludar a los militantes libertarios.