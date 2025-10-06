¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Municipalidad de Corrientes Derechos Humanos Gustavo Valdés
CASA DE GOBIERNO

Corrientes ajusta la gestión: Valdés analizó el impacto económico nacional con su gabinete

El gobernador encabezó una reunión con sus ministros para diagramar acciones ante la compleja situación política y económica nacional. El ministro Claudio Polich confirmó que el Gobierno de Corrientes mantendrá su plan de obras con una administración más rigurosa.

Por El Litoral

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 18:13

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, reunió a su Gabinete este lunes en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno para abordar la administración provincial, teniendo como eje la actual situación política y económica de Argentina.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, sostuvo ante la prensa que la reunión fue "positiva" y se dialogó sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento general del Gobierno. Otro tema tratado fue el escenario político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El ministro Polich destacó que, a pesar de la coyuntura, la provincia se ajusta "muy bien a nuestro plan de obra" y que el compromiso es continuar avanzando "dentro de las posibilidades que tenemos y teniendo una administración cada vez más rigurosa que permita administrar" los recursos.

Obras: avance provincial y demoras nacionales

Respecto a las obras que se ejecutan en la provincia, Polich indicó que algunas, por su gran dimensión, no llegarán a concretarse antes del 10 de diciembre, pero la gestión provincial no se detiene.

En cuanto a las obras que dependen de la Nación, el ministro fue claro: por parte del Gobierno nacional "no cuentan con fondos para la concreción de obras". El Ejecutivo de Corrientes está a la espera de "indicaciones para poder avanzar con los acuerdos trazados de manera mancomunada" entre Provincia y Nación.

 

