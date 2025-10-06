Corrientes ajusta la gestión: Valdés analizó el impacto económico nacional con su gabinete

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, reunió a su Gabinete este lunes en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno para abordar la administración provincial, teniendo como eje la actual situación política y económica de Argentina.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, sostuvo ante la prensa que la reunión fue "positiva" y se dialogó sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento general del Gobierno. Otro tema tratado fue el escenario político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El ministro Polich destacó que, a pesar de la coyuntura, la provincia se ajusta "muy bien a nuestro plan de obra" y que el compromiso es continuar avanzando "dentro de las posibilidades que tenemos y teniendo una administración cada vez más rigurosa que permita administrar" los recursos.

Obras: avance provincial y demoras nacionales

Respecto a las obras que se ejecutan en la provincia, Polich indicó que algunas, por su gran dimensión, no llegarán a concretarse antes del 10 de diciembre, pero la gestión provincial no se detiene.

En cuanto a las obras que dependen de la Nación, el ministro fue claro: por parte del Gobierno nacional "no cuentan con fondos para la concreción de obras". El Ejecutivo de Corrientes está a la espera de "indicaciones para poder avanzar con los acuerdos trazados de manera mancomunada" entre Provincia y Nación.