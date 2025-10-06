El Flaco López se sumó a la selección Argentina en Miami

La selección Argentina inició su concentración en Miami para disputar los dos amistosos internacionales de esta ventana FIFA.

El correntino Juan Manuel López llegó a los Estados Unidos junto a su compañero de equipo en Palmeiras, Aníbal Moreno.

Antes de viajar rumbo a Estados Unidos, el Flaco López marcó uno de los goles para el triunfo del Palmeiras frente a San Pablo 3 a 2 en el Morumbí.

El Flaco, máximo goleador del Palmeiras en 2025, es uno de los delanteros más destacados del fútbol brasileño. Su rendimiento lo ha llevado a ser nuevamente convocado por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, en lo que será su segunda citación al seleccionado mayor.

El ex Lanús ya lleva 18 tantos convertidos, pero su polifuncionalidad lo hace ser una fija en el equipo favorito a llevarse la Copa Libertadores.

Fue convocado por primera vez a la Selección Argentina el 28 de agosto de 2025 para las dos últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, los partidos contra Venezuela y Ecuador. La convocatoria de octubre lo hace ser un candidato real para Scaloni, ya que en esta gira se puede jugar un puesto real en el Mundial.

Argentina se medirá ante Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y, tres días después, el 13 de octubre, enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

