Mandiyú empató y Cambá Cuá ganó en el inicio de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga, el torneo que reúne a los equipos de primera división A y B en el fútbol capitalino se puso en marcha el pasado fin de semana.

El campeón del Oficial de Primera A, Mandiyú igualó a 1 a frente a Yaguareté que viene de quedarse con el sub campeonato en al ascenso. Kevin Cardozo marcó el gol del Albo y Ciro González lo hizo para el recién ascendido. El otro empate de la fecha lo protagonizaron Lipton 2 - Ferroviario 2. Para el conjunto azul, lo goles fueron autoría de Daniel Valenzuela y Gonzalo Rodríguez, en tanto que Franco Báez y Gonzalo Rodríguez lo hicieron para el verdolaga.

Por su parte, Camba Cuá, sub campeón del Oficial de Primera A, triunfo sobre San Jorge 3 a 2. Los goles para el ganador fueron marcados por Bruno Lezcano, Gonzalo Ramos y Walter Zacarías, mientras que para el equipo de la B, lo hicieron Julián Rodríguez y Alejo Ruíz.

Durante el sábado y domingo se registraron tres goleadas. Talleres vapuleó a Boca Unidos. El conjunto portuario se impuso 4 a 0 con goles de Martín Ramírez, César Solís, Juan Villanueva y Lautaro Penayo. En tanto que Empedrado goleó a Huracán 5 a 2. Alejandro López (2), César Molina (2) y Germán Strillevsky marcaron los goles para Empedrado, en tanto que Enzo Mambrín y Germán Acuña. Además, Sacachispas triunfó sobre Mburucuyá 4 a1 con los goles de de Enrique Correa, Martín Ramírez, Nahuel Sosa y Víctor Recalde; Emanuel Galarza convirtió el único tanto del conjunto del interior.

Con goles de Antonio Báez (2) y Gerónimo González (en contra de su valla), Curupay goleó a Rivadavia 3 a 0, y Sportivo superó a Dr. Montaña, campeón de la B, 1 a 0 con la conquista de Benjamín Vallejos.

Por su parte, Independiente logró los tres puntos al superar a Libertad 2 a 0 con los goles de Arnaldo Valdovino y Gonzalo Rolón. Y Villa Raquel le ganó a Quilmes 3 (Rodrigo Ávalos, Andrés Sklva y Ezequiel Lugo) a 2 (Román Cano y Lautaro Báez).

Cumplida la primera fecha de la Copa de la Liga, así quedaron las posiciones:

Zona A: Empedrado, Talleres y Villa Raquel 3 puntos, Mandiyú y Yaguareté 1, Boca Unidos, Huracán Corrientes y Boca Unidos 0.

Zona B: Sacachispas, Curupay e Independiente 3 puntos, Mburucuyá, Libertad, Rivadavia y Peñarol 0.

Zona C: Camba Cuá y Sportivo 3, Lipton y Ferroviario 1, San Jorge, Barrio Quilmes y Doctor Montaña 0.

La segunda fecha contempla estos encuentros: Huracán vs. Boca Unidos, Talleres vs. Mandiyú, Yaguareté vs. Villa Raquel, Quilmes vs. Empedrado, Mburucuyá vs. Independiente, Libertad vs. Curupay, Rivadavia vs. Peñarol, Ferroviario vs. Sportivo, Dr. Montaña vs. Cambá Cuá y San Jorge vs. Barrio Quilmes.

Quedarán libres Sacachispas (zona C) y Lipton (zona D).





