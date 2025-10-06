Corrientes tendrá nueves representantes en el Regional

El Torneo Regional Federal Amateur dará inicio el 19 de octubre. El Concejo Federal de la Asociación dl Fútbol Argentino confirmó que participarán 333 clubes en la búsqueda de los cuatro ascensos al Federal A.

Corrientes tendrá nueve participantes, de los cuales clasificaron de manera deportiva. Mandiyú, por ser campeón Provincial y del Oficial capitalino y Rivera del Paraná (foto) en representación de la Liga de Bella Vista por haber quedado primero en la tabla general.

Los otro siete clubes de la provincia, solicitaron y recibieron una Licencia por parte del Consejo.

Las invitaciones fueron para Huracán, Sportivo Surubí y Benjamín Matienzo de Goya.

También están Madariaga y Marítimo de Paso de los Libres. Defensores de San Roque y San Lorenzo de Monte Caseros.

Corrientes será parte de la Región Litoral Norte que también la integran Chaco (12 clubes), Formosa (6) y Misiones (9).

Cuando queda menos de 15 días para el inicio del certamen todavía no se dio a conocer el fixture (saldría este martes o miércoles).

En cuanto a la forma de disputa, no tendrá variantes a lo que fueron las últimas temporadas y ha rendido grandes réditos por su regionalización. Zonas de grupos en cada provincia y posteriores fases playoffs regionales.