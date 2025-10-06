Corrientes: detuvieron a dos hombres con carpinchos faenados y con causas por cuatrerismo

La Policía Rural y Ecológica de Corrientes logró la detención de dos sujetos conocidos por las autoridades por su historial delictivo en la localidad de La Cruz. Ambos contaban con dos causas abiertas por el delito de cuatrerismo y fueron sorprendidos mientras practicaban la caza furtiva en campos privados.

El procedimiento se llevó a cabo al mando del Oficial Pavón, mientras realizaba controles sobre la Ruta Provincial 114 y caminos vecinales de la zona. En ese recorrido, detectaron una motocicleta sin dominio ocupada por dos hombres que transportaban unas bolsas arpilleras que sangraban.

Al ser identificados, los sujetos dijeron provenir del paraje Tres Cerros. Se trataba de Catalino Benjamín D. (32) y Ramón Oscar D. (19), ambos con domicilio en el barrio Santa Bárbara. En las bolsas se hallaron dos carpinchos faenados, sin la autorización ni la documentación de caza correspondiente.

Detenidos por infracción a la Ley de fauna

Debido a que los sujetos fueron sorprendidos ingresando sin permiso a campos privados y por el tipo de delito, la fiscal de turno, Ditomasso, dispuso el inicio de actuaciones de oficio por presunta infracción a la Ley Nacional de Fauna N° 22.421.

Además, teniendo en cuenta las causas previas de cuatrerismo en La Cruz, la fiscal ordenó la inmediata detención de ambos sujetos. Los involucrados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.