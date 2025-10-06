Leandro Vallejos y Pamela Zamar ganaron la Ultra Corrientes

La segunda edición de la Ultra Corrientes quedó en poder de dos visitantes. Leandro Vallejos ganó la prueba de 12 hs. entre los varones y Pamela Zamar se impuso entre las mujeres. En la carrera de 6 horas, el correntino Federico Velázquez resultó el ganado en caballeros y Mariana Gutiérrez ganó entre las damas.

La competencia de ultra maratón se concretó desde el sábado por la noche hasta las 8 hs. del domingo en la avenida costanera Juan Pablo II de la capital provincial y contó con la participación de un centenar de atletas que llegaron desde Paraguay, Uruguay y diferentes puntos del país.

La Ultra Corrientes fue organizada por Corredores del Taragüí y contó con la certificación de la World Athletics y la Asociación Argentina de Ultra Distancia.

El bonaerense Vallejos (Nº 39) se quedó con la prueba de las 12 hs. al completar 129,658 km. En el segundo lugar y a solo 545 metros, se ubicó el tucumano Javier Fernández Figueroa. El podio lo completó Juan José Bandeo que cubrió 121,608 km. El reconquistense había ganado la primera edición de la Ultra Corrientes que se corrió en el 2024.

En la clasificación por categoría hay que destacar la actuación del correntino Carlos Ojeda que ganó en 23-34 años. Por su parte, Mauro Esquivel de Caá Catí fue tercero en 35-39 años y Guillermo Franco de Corrientes fue segundo en 50-54 años.

Entre las mujeres, Zamar cubrió 92,062 kilómetros durante las 12 hs. en el circuito cerrado de la costanera correntina para llevarse el primer puesto. El podio lo completaron Liliana Candia (Resistencia) con 88,460 km. y Carmen Bobadilla (Avellaneda) con 84,238 km.

Triunfo correntino en 6 horas

En la prueba de las 6 horas, el triunfo entre los caballeros quedó en poder del correntino Federico Velázquez que completó 58,756 km en la prueba que se largó a las 20 del sábado y culminó a las 2 del domingo.

En el segundo lugar se ubico Cristian Gómez de San Bernardo con 56,811 km. y tercero quedó Dante Toloza de Reconquista con 53,555 km.

Entre las mujeres, el triunfo correspondió a la formoseña Mariana Gutiérrez con 52,135 km. El podio lo completaron Liliana Candia (Resistencia) con 51,190 km. y Paolo Saporiti (Formosa) con 51,150 km.

En la clasificación por categorías, en 23-34 años de varones el podio fue todo correntino. Primero quedó Velázquez y después llegaron Eduardo Maidana y Edgardo Soto.

En la categoría 45-49, el correntino Fernando Fangi llegó segundo.

Entre las mujeres, siempre en la prueba de 6 horas, la correntina Analía Morales Romero ganó en la categoría 40-44 años, Sheyla Troia se impuso en 50-54 escoltada por la mercedeña Alejandro Velardez.

Prueba de 3 horas

La Ultra Corrientes también contó con una prueba de 3 horas que se largó a las 5 del domingo.

Entre los varones, ganó Daniel Arce de Romang, Santa Fe. Seguido por Víctor Molina (Bella Vista) y Cristian Acevedo (El Colorado).

El triunfo entre las mujeres quedó para Natalia Jara de Resistencia escoltada por Claudia Ramíres (Formosa) y Carolina Díaz (Corrientes).