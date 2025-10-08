Así quedó la renovada Escuela de Policía de Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este mediodía la inauguración de las refacciones integrales del Complejo Formativo Policial Santa Catalina, una obra que moderniza por completo la Escuela de Policía de Corrientes.

Con una infraestructura de más de 9.000 metros cuadrados entre espacios remodelados y nuevas instalaciones, el establecimiento se consolida como un referente en la formación de futuros agentes.

“Todo esto se hizo con planificación e inversión, paso a paso”, subrayó Valdés durante el acto, y destacó que Corrientes cuenta actualmente con 9.400 efectivos en actividad y casi 2.000 en formación, acercándose así a la proporción ideal de 1 policía cada 100 habitantes.

Ubicada sobre las avenidas Santa Catalina y Niñí Flores, la institución fue objeto de un ambicioso plan de obras que transformó su infraestructura y dotó al espacio de instalaciones modernas, seguras y funcionales, orientadas a una formación de excelencia para los futuros Subayudantes de la Policía de Corrientes.

Entre las principales intervenciones realizadas se destacan:

Piscina semiolímpica nueva con vestuarios y sanitarios.

Tres módulos de aulas integrales completamente equipadas.

Complejo deportivo, gimnasio y polideportivo cubierto .

Refacción total de dormitorios y comedor .

Modernización de la fábrica de alcohol y nueva red interna de provisión de agua y desagües .

Ampliación del alumbrado público y obras de conexión cloacal mediante estación de bombeo.

Creación de un Centro de Formación dependiente del Instituto Superior de Formación Policial.

Con esta renovación, el Gobierno de Corrientes reafirma su compromiso con la educación pública, la profesionalización y la seguridad ciudadana, pilares centrales del desarrollo provincial impulsado por la actual gestión.