Arancelamiento hospitalario: Diputados aprobó la Ley de Recupero de Gastos del Servicio de Salud en Corrientes

La Cámara de Diputados de Corrientes, en su sesión 11, aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece el arancelamiento hospitalario, bajo el nombre de “Ley de Recupero de Gastos del Servicio de Salud”. El proyecto, que había llegado en revisión desde el Senado, vuelve ahora a la Cámara Alta para su análisis final.

La votación en general contó con la unanimidad de los presentes, demostrando un consenso sobre la necesidad de actualizar la legislación. Sin embargo, en la votación en particular, los artículos 9 y 11 contaron con la abstención del bloque Unión por la Patria, mientras que el bloque Eli se abstuvo en el 9 y 18.

La diputada Albana Rotela, titular de la comisión de Salud, destacó el trabajo para enriquecer el proyecto. Explicó que el objetivo es modernizar la ley existente y dotar al Poder Ejecutivo de una herramienta para eficientizar el servicio de salud pública en la provincia.

Fondos para equipamiento y mejor calidad

Los fundamentos de la propuesta son claros: "Al recuperar fondos de aquellos pacientes que cuentan con obras sociales o seguros privados, se podrán reinvertir esos recursos en la mejora de infraestructuras, adquisición de insumos médicos y capacitación del personal de salud".

La diputada Rotela fue enfática al aclarar que la ley garantiza el servicio de manera gratuita para los ciudadanos sin obra social, un aspecto que ya viene ocurriendo y que se mantiene inalterable. El espíritu de la ley es poder "reinvertir ese dinero para mayor equipamiento y mejor calidad en la salud pública de la provincia”.

Otros diputados como Ana Améndola, Adriana Vidal Domínguez, Marlen Gauna y Egui Benítez participaron del debate, exponiendo sus visiones sobre esta herramienta de gestión que busca hacer más eficiente el servicio de salud que se brinda a todos los vecinos de Corrientes.