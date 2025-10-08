Saladas se prepara para la XXII Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor

La localidad correntina de Saladas se prepara para celebrar la XXII edición de la Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor, un evento que reúne producción, turismo y cultura en un solo espacio.

El evento será los días 17 y 18 de octubre de 2025 en el Complejo Turístico Municipal, con una amplia agenda de actividades que incluirá una expo feria con más de 150 emprendedores, charlas técnicas, capacitaciones apícolas, shows musicales y la tradicional elección de la Reina Provincial de la Miel.

El lanzamiento oficial tuvo lugar este miércoles en el Salón Verde de Casa de Gobierno, con la participación del intendente de Saladas, Noel Gómez; el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta; el secretario de Producción, Turismo y Medio Ambiente, Marcos Ríos; la actual Reina de la Miel y el Desarrollo Emprendedor, Ariana Cañete; y la Miss Saladas, Claudia Ojeda.

Durante la conferencia, Augusto Costaguta resaltó el impacto positivo de este tipo de celebraciones para el turismo provincial.

“La oferta es muy variada, con jornadas de capacitación apícola y charlas organizadas por el municipio. El intendente Noel Gómez y su equipo han logrado que la fiesta crezca y se afiance en el calendario turístico de la provincia”, señaló el funcionario.

Además, destacó el apoyo del gobernador Gustavo Valdés y del Ministerio de Turismo a las actividades que impulsan el desarrollo local y la promoción turística de Corrientes.

Por su parte, el intendente Noel Gómez invitó a toda la comunidad a participar del encuentro:

“Queremos mostrar el potencial de Saladas en materia apícola, emprendedora y turística. Es una fiesta que refleja el esfuerzo de nuestros productores y la identidad de nuestro pueblo”, afirmó.

Cronograma de la Fiesta Provincial de la Miel

El viernes 17 de octubre, a partir de las 16 horas, se inaugurará la Expo Saladas, con más de 150 stands de emprendedores, artesanos y productores locales. Desde las 17 horas, se realizará una jornada de capacitación apícola con disertantes de primer nivel, y a las 21 horas, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos artísticos y de la elección de la Reina Provincial de la Miel.

El sábado 18, desde las 9 de la mañana, continuará la exposición y las capacitaciones. Además, los visitantes podrán recorrer el predio, disfrutar de quinchos, parrillas, paseos en kayak por la Laguna Soto y visitar el Museo Cabral. La jornada cerrará con shows musicales de artistas provinciales y nacionales.

Con una propuesta que fusiona producción, cultura y turismo, la Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor se consolida como uno de los eventos más importantes de Corrientes, impulsando el trabajo local y el desarrollo sostenible de la región.