Abren convocatoria para ser guardavidas de las playas en Corrientes: cómo inscribirse 

La Municipalidad de Corrientes lanzó la convocatoria para sumar nuevos guardavidas a su plantel, con el objetivo de reforzar la seguridad y la calidad de los servicios durante la próxima temporada de playas. Los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 16 de octubre.

La búsqueda está orientada a personas proactivas, responsables y con vocación de servicio, que deseen integrar el cuerpo temporario de guardavidas encargado de la prevención y rescate en los distintos balnearios públicos de la ciudad.

“El llamado es para personal temporario que reforzará la dotación que ya tenemos durante los meses centrales de la temporada de playas”, explicó Adrián Meza, director general de Playas y Balnearios municipales.

Actualmente, el equipo está integrado por 25 guardavidas, en su mayoría los mismos que trabajaron durante la última temporada. “Nos manejamos con el 90% de ese plantel, un grupo muy homogéneo que ya conoce la dinámica del servicio, pero necesitamos reforzarlo porque, por ejemplo, en una sola playa como Arazaty I llegamos a tener hasta 4.000 bañistas por día”, detalló Meza.

Requisitos e inscripción

Los requisitos excluyentes para postularse son:

Ser mayor de 18 años.

Saber nadar estilo crol y pecho.

Tener título secundario completo.

Disponibilidad horaria por la tarde (de 14 a 20).

Se valorará además poseer título de Profesor/a de Educación Física, experiencia comprobable y capacidad para trabajar en equipo.

Para la entrevista se deberá presentar:

Certificado de aptitud física emitido por una institución pública (posterior a la fecha de inscripción).

Fotocopia certificada del título secundario (analítico).

Certificado de reincidencia expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (con fecha posterior a la inscripción).

Las inscripciones se realizan online a través del sitio oficial: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/guardavidas y para consultas, los interesados pueden comunicarse al 3794-344323 del área de Recursos Humanos.