Cómo funcionarán los servicios municipales por el feriado de este viernes

La Municipalidad de Corrientes informó este miércoles cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante el feriado nacional de este viernes, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado del 12 al 10.

La Secretaría de Ambiente comunicó que, pese al feriado, la recolección de residuos se realizará con normalidad tanto en el turno diurno como nocturno, al igual que la recolección diferenciada y el retiro de materiales en los Puntos Verdes.

El Tribunal de Faltas Municipal atenderá el viernes de 8 a 16 mediante una guardia destinada a trámites comunes y secuestros preventivos. El sábado 11 funcionará la guardia del Juzgado de Faltas N.º 2, y el domingo 12 se atenderá en el mismo horario y con las mismas funciones.

La Dirección General de Defunciones prestará servicios de 7 a 19 en la oficina de calle 25 de Mayo 1132, para inhumaciones, introducción de cenizas y traslados urgentes. Por su parte, los cementerios San Juan Bautista, San Isidro Labrador (Laguna Brava) y del barrio Virgen de los Dolores estarán abiertos de 7 a 17.

Los mercados de Abasto (El Piso) y Productos Frescos atenderán solo por la mañana, de 7 a 13, mientras que los Paseos de Compras en “El Piso”, el puerto, barrio San Gerónimo y la ex vía funcionarán de forma habitual, de 8 a 21.

También se confirmó que las Ferias de la Ciudad se realizarán normalmente en los barrios Laguna Seca, Mil Viviendas y Berón de Astrada, en sus lugares habituales.

En cuanto a los Centros de Informes Turísticos, se detalló el siguiente horario:

Plaza Vera: de 7:00 a 22:00

Terminal: de 8:00 a 20:00

Paseo de Compras Puerto: de 7:00 a 21:30

Plaza Cabral: de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00

Las áreas de Tránsito, Guardia Urbana, Transporte y el Servicio de Emergencia Municipal (ambulancias) operarán con personal de guardia.

En cambio, no habrá atención en los siguientes servicios:

Puntos Sube

Estacionamiento medido (sin cobro en calles habilitadas)

Agencia Correntina de Recaudación (Acor)

Caja Municipal de Préstamos (CMP)

Centro Emisor de Licencias (CEL)

Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps)

Resto de oficinas administrativas comunales

Las autoridades remarcaron que se mantendrán guardias operativas en las áreas esenciales, mientras que los trámites administrativos retomarán su actividad habitual el lunes siguiente.