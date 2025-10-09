En una visita institucional, Valdés fue recibido por el gobernador de Ñeembucú

n Luego de cumplir agenda de actividades en Jujuy, el gobernador Gustavo Valdés, se dirigió este jueves al país vecino de Paraguay, específicamente a Ñeembucú, donde fue recibido por su gobernador, Victor Hugo Fornerón, a quien agradeció la acogida ya que “en nombre de su pueblo me recibió con tanta calidez”. De esta manera, el Mandatario provincial contó que se trató de una visita institucional, argumentando que “por historia, cultura y cercanía, Corrientes y Ñeembucú tienen que estrechar lazos”.

El titular del Poder Ejecutivo correntino estuvo acompañado del gobernador electo e intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, quienes más temprano asistieron también a diferentes actividades junto a otros gobernadores en Jujuy. En dicha provincia recorrieron el Parque Solar “El Pongo”, un proyecto que refleja “cómo la energía limpia y la innovación impulsan el desarrollo, generan trabajo y nuevas oportunidades para el futuro del país”, había comunicado Gustavo Valdés, entre las diferentes acciones que llevaron adelante en la jornada