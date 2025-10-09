La emotiva despedida a Judith Casco

Mensajes de despedida a Judith Casco, figura destacada del campo popular en la provincia de Corrientes, con trayectoria en la militancia política y de Derechos Humanos.

Pablo Vassel

Dice una leyenda urbana que el muy talentoso Regunaga se inspiro en ella para su "No llores Sauce", creyendo que la desaparición forzada a la que la dictadura la sometía por ese tiempo era definitiva, como tantas y tantos. Ella sobrevivió, crío a sus hijos, amo, milito incansablemente para que Corrientes salga de su eterna siesta de atraso y feudalismo y la Patria este a la altura de los mejores sueños de nuestro pueblo y a todos los que la conocimos nos regaló su inmensa sonrisa de amor por la vida y la esperanza. Gracias compañera Judith Casco.

QEPD y Hasta la Victoria Siempre.

Jorge Giles

CARTA AL CIELO PARA JUDIT

Judit inventó la risa en medio de un dolor de ausencia que nunca pudo superar

Judit inventó la danza en medio de tantos muertos y heridos

Judit inventó la libertad detrás de los barrotes de su celda en dictadura

Judit inventó la esperanza cuando ya nadie creía

Judit inventó mariposas, colibríes y calandrias que desafiaban las tormentas más severas

Judit inventó la vida reinventando la suya, la tuya, la mía, la de todos y todas

Perdóname Judit, no puedo inventarme nada igual en este día en que me entero de tu muerte

Por eso

Préstame un rato tu risa Judit, tu danza, tu esperanza, tus pájaros libres, tu vida, para seguir cantando

Hay tanta lucha pendiente por delante, hermana, amiga, compañera, que voy a invocar tu nombre como bandera y allí vas a estar presente

No llores sauce, no llores, Judit seguirá viviendo

