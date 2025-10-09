Obrero murió tras caer desde un noveno piso en una obra en construcción

Un obrero de 43 años murió este jueves al mediodía tras caer desde el noveno piso de un edificio en construcción en la ciudad de Corrientes.

El trágico hecho ocurrió en una obra ubicada sobre calle San Lorenzo, entre San Martín y Bolívar, en pleno centro de la capital provincial. Según las primeras informaciones, el trabajador, identificado con el apellido Vallejos, realizaba tareas en altura cuando, por causas que aún se investigan, cayó al vacío.

Efectivos de la Comisaría Tercera de la Policía de Corrientes acudieron al lugar y realizaron las primeras actuaciones. La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente laboral.

Las autoridades judiciales continúan con la investigación para establecer si se cumplían las medidas de seguridad necesarias en la obra.