Fin del conflicto: Tapebicuá y los trabajadores firmaron un acuerdo y se reactiva la Forestadora

El conflicto que paralizó a la forestadora Tapebicuá en la localidad correntina de Virasoro, que se extendió por más de 60 días, finalmente concluyó con la firma de un acuerdo entre la empresa y el sector trabajador.

El abogado que representa a los empleados, Sebastián Costa, calificó el pacto como una medida "previsoria" que busca reactivar la producción. El acuerdo establece un esquema de trabajo de cuatro horas diarias por el cual los trabajadores percibirán el 60% del salario.

En cuanto a la deuda salarial, se confirmó que los haberes adeudados, incluyendo el medio aguinaldo, se pagarán en tres cuotas. Además, el letrado adelantó en diálogo con radio Sónica que, para dar previsibilidad a las familias, los trabajadores recibirán pagos "cada 10 días".

El acampe y los cortes se levantan

La firma del acuerdo implica el cese inmediato de todas las medidas de fuerza que se venían realizando en la zona, un alivio para la circulación y la vida de los vecinos de Virasoro.

Los trabajadores levantarán el acampe que mantenían en inmediaciones de la empresa.

Se reestablecerá la normal circulación en los cortes de la Ruta Nacional N° 14.

Para el abogado Costa, el fin del conflicto "muestra de que cuando todos hacen su parte, podemos llegar a un acuerdo", destacando la voluntad de diálogo que permitió destrabar la situación social y laboral que afectaba a la localidad.