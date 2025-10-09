Espínola Serial está dentro del equipo argentino para los Sudamericanos 2026

La Confederación Argentina de Taekwondo ya tiene a los 16 atletas de kyorugi que conformarán el proceso de entrenamiento para los Juegos Sudamericanos de Santa Fé entre las ciudades Rosario, Santa Fé y Rafaela durante el 12 y el 26 de septiembre de 2026, pero aún queda definir a los titulares y suplentes.

En la nómina aparece el correntino Ignacio Espínola Serial que con 17 años logró su lugar en el equipo nacional de mayores.

El proceso para la conformación del equipo sudamericano, tuvo la primera etapa con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), donde los atletas adultos que fueron medallistas de los Torneos Nacionales Apertura (2025) y Clausura (2024) tuvieron la oportunidad de competir el septiembre pasado en la ciudad de Rosario.

En la oportunidad, Espínola Serial se quedó con la medalla de plata.

A principios de este mes, se llevó adelante la segunda fase, en el Cenard de Buenos Aires, que definió a los dos finalistas del tercer selectivo que se realizará en paralelo al Torneo Nacional Clausura entre el 14 y 16 de noviembre en el Cenard de Buenos Aires, esta última etapa determinará al titular y al suplente para los Juegos Odesur en la modalidad de kyorugi.

En la categoría hasta 58 kg. Espínola Serial, que en el 2025 ganó la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, y Cristian Correa, vencedor en los Jadar, son los finalistas.

Mientras que en la división hasta 68 kg. José Acuña, también integrante del Team Crismanich, definirá la titularidad frente a Thiago Stang.

“El objetivo del selectivo es generar una competencia interna de alto nivel para que los atletas que no tienen tantas experiencias puedan sentir la presión de buscar un resultado para que después les sirva en las competencias fundamentales y que puedan principalmente resolver de mejor manera”, comentó Gabriel Taraburelli, Director Técnico Nacional.

Los atletas que están dentro de la selección, titulares y suplentes, seguirán todo el proceso de preparación camino a los Juegos Sudamericanos 2026. Los ODESUR se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre del próximo año.

Argentina será sede por tercera vez de un Juego Sudamericano. Los torneos anteriores fueron en Rosario (1982) y Buenos Aires (2006).