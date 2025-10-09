Boca Unidos busca mantener la ventaja y sellar la clasificación en Salta

La serie por la segunda etapa de la Reválida del Federal A de fútbol entre Boca Unidos y Juventud Antoniana se definirá este viernes desde las 22.

El encuentro se disputará en el estadio "Padre Ernesto Martearena" de la capital salteña con el arbitraje de Mauricio Martín de la Liga Tucumana.

En el encuentro de ida, en Corrientes, terminó con triunfo de Boca Unidos 2 a 0 con goles de Edgar Villán. El equipo correntino avanzará de ronda perdiendo, hasta por un gol de diferencia.

El elenco salteño, que viene de la zona Campeonato, necesita el triunfo por dos o más goles para acceder a la tercera etapa del certamen.

Salta siempre fue una sede complicada para Boca Unidos pero la dupla técnica compuesta por Rolando Ricardone y Cristian Núñez tienen bien en claro el plan de juego: “tenemos que tratar de defendernos con la pelota, y no cerca de nuestro arco".

"Todo va a depender mucho de nosotros, de donde intentemos jugar, de tratar de no refugiarnos, ser combativos y tenemos jugadores de muy buen pie y tenemos que tratar de ir a Salta a conservar esta ventaja", sostuvo Núñez.

Por su parte, Ricardone dijo que "son dos equipos que se conocen, nosotros conocemos la propuesta del entrenador. Por eso, considero que el partido en Salta no va a cambiar sustancialmente del que se jugó en Corrientes”.

Para el partido de este viernes, al dupla técnica convocó a los mismos 20 jugadores que estuvieron a disposición para el partido de ida.

La duda pasa por saber si mantendrán a los 11 titulares o habrá algún cambio, sobre todo para “defendernos con la pelota”.

En el partido del domingo en el complejo Leoncio Benítez, Boca Unidos formó con David Acuña; Santiago Chamorro, Ataliva Schweizer, Alejandro Leani; Santiago Moracci, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz, Leandro Gómez; Sebastián Navarro; Antonio Medina y Edgar Villán.

La delegación que viajó a Salta se completa con Ignacio Turnes, Pablo Cuevas, Nahuel Franco, Raúl Albornoz, Facundo Fernández, Ramiro Schweizer, José Vivanco, Maximiliano Osurak y Francisco Aman. Juventud Antoniana está obligado a ganar, al menos por dos goles, para avanzar a los octavos de final.

El entrenador Germán Noce no podrá contar con Julio López que fue expulsado en Corrientes por pegarle a un rival.