Pronostican un “evento severo” en Corrientes por tormentas fuertes

El nuevo mes que comenzó trajo variaciones en las condiciones meteorológicas en la región. Con días de intenso calor o de temperaturas frescas y de tormentas fuertes, como la sucedida el fin de semana pasado. Para este domingo se prevé vientos fuertes, granizo, actividad eléctrica y lluvias con acumulados superiores a los 100 milímetros.

Lluvias intensas y altos acumulados

Teniendo en cuenta el informe meteorológico semanal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) se espera lluvias intensas para el periodo comprendido entre este jueves y el próximo martes, los milímetros podrían superar los 100 milímetros. Esta cantidad de agua podría caer solo en la jornada del domingo.

“El pronóstico de lluvias para nuestra provincia, indica que ocurrirá entre sábado a la noche y domingo a la madrugada. Se prevé ráfagas de vientos fuertes a la noche del domingo”, señaló a El Litoral, Carolina Fernández López, observadora meteorológica, doctora en recursos naturales e ingeniera agrónoma.

A partir de este jueves 9 y hasta el martes 14 de octubre se aguardan por acumulados superiores a los 100 mm. Fuente: Sepa.

El grupo TRC de meteorología señaló un “posible evento severo, podría generar temporales en la región”, por lo que se espera que se trate de lluvias intensas tanto en Corrientes como en provincias vecinas. Además señalaron “los acumulados de lluvias serían importantes especialmente en el Centro-Este de la región donde podrían superarse los 100 mm”.

Ascenso y descenso de temperatura

El calor se mantendrá hasta este sábado. Fuente: Sepa.

En plena primavera, se espera que en los próximos días las máximas oscilen entre los 30°C y los 33°C. Para el domingo se podría producir un descenso mínimo con temperaturas que rondan los 26°C y los 20°C.

“Antes de las lluvias habrá un marcado ascenso de temperaturas, y desde el domingo descenderán nuevamente”, agregó la especialista.

La semana del 15 al 20 de octubre podría tener acumulados superiores a los valores "normales" . Fuente: Sepa

Mientras que el pronóstico extendido indica que desde el miércoles 15 hasta el lunes 20 de octubre los acumulados podrían superar los valores normales, ya que las precipitaciones pueden continuar durante esa semana.