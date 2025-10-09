"Son unos delincuentes", dijo Ricardo Cardozo sobre el cobro en un hospital público

El titular del Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, Ricardo Cardozo, realizó una visita institucional a la ciudad de Mercedes. En el marco de esa ocasión, el funcionario opinó sobre el cobro de servicios en un hospital público.

Las denuncias sobre el cobro para acceder a atenciones médicas apuntan al nosocomio local “Las Mercedes”. De este hecho fue informado el ministro Cardozo cuando visitó la ciudad.

Sobre la situación se espera que las denuncias sean revisadas e investigadas por el Ministerio de Salud.

En tanto que, Cardozo fue tajante sobre el tema al decir que “los médicos que cobran por atender en el hospital son delincuentes”, ante la prensa mercedeña.

Con información de Minuto Mercedes

