Scaloni aseguró que el correntino López tendrá su oportunidad en los amistosos

La selección Argentina enfrentará este viernes con su par de Venezuela, en un amistoso que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Miami.

El encuentro, que está programado para las 21, será en el Hard Rock Stadium, aquel donde la “Albiceleste” le ganó la final de la Copa América 2024 a Colombia, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefé. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera.

Argentina arriba a este amistoso luego de unas muy buenas Eliminatorias Sudamericanas, donde dominó de punta a punta para terminar primera con 38 puntos, nueve más que su escolta, que fue Ecuador.

De cara a este amistoso, el director técnico Lionel Scaloni declaró en su llegada a Miami que “la idea es no arriesgar a ningún jugador” al ser consultado por Lionel Messi, quien viene de disputar varios partidos seguidos con el Inter Miami, por lo que el capitán podría ir al banco de suplentes.

“José (López) ha dado un paso importante para adelante, después de haber sido convocado. Se ha dado cuenta de que es bueno, que puede jugar bien y que tiene cosas interesantes. Que se lo crea, que es importante. Otro jugador que seguramente gozará de minutos y se siente poco a poco parte de la Selección", afirmó el DT en la conferencia de prensa de este jueves.

De esta forma, el delantero correntino, que ya había sido convocado para los últimos dos partidos de las Eliminatorias, pero no jugó, tendría la oportunidad se sumar rodaje en el seleccionado argentino.

Scaloni comentó que Emiliano Dibu Martínez está en condiciones para el duelo ante la Vinotinto, que hizo un trabajo diferenciado, pero que ya está disponible. Por otro lado, Marcos Acuña no pisará el césped, ya que el cuerpo técnico decidió "no arriesgarlo", ya que arribó a la convocatoria con un problema, por el que tuvo que realizar un trabajo diferenciado completo.

Luego del partido con Venezuela, Argentina se enfrentará a Puerto Rico el próximo lunes 13 de octubre a las 20 horas, en el estadio Soldier Field de Chicago, encuentro que dictará el final de la ventana internacional.

Si bien no hay nada oficial, todo apunta a que Scaloni pondrá un 11 titular alternativo, con el objetivo de darle rodaje a varios jugadores que tienen pocos minutos con la Selección argentina. Esto podría ser clave de cara al armado de la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comenzará en solo ocho meses.

Venezuela, por su parte, viene de sufrir un golpe durísimo ya que tenía todo para clasificar al Repechaje del Mundial 2026, pero en la última fecha perdió 6-3 frente a Colombia y quedó sin chances de nada debido al histórico triunfo de Bolivia ante Brasil.