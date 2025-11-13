Diego Santilli sigue en busca del apoyo de gobernadores para aprobar el Presupuesto 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá este jueves dos reuniones clave en la Casa Rosada como parte de su recorrida por las provincias. A las 9 de la mañana se encontrará con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y a las 17 será el turno del mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

Los encuentros forman parte del raid de reuniones que el funcionario desarrolla con gobernadores de todo el país, tras haber recibido el lunes a los mandatarios de San Juan y Córdoba, y haber viajado a Entre Ríos el martes.

Fuentes oficiales señalan que el objetivo central de estas conversaciones es sumar respaldo político al Presupuesto 2026 que el Gobierno busca aprobar en el Congreso. Además, se prevé que en la agenda figuren los avances de las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, junto con los reclamos particulares de cada distrito.

Con esta ronda de diálogos, Santilli busca fortalecer los lazos con las provincias y consolidar consensos en torno a las principales iniciativas del Ejecutivo nacional.