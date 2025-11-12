¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Colectivo de Mujeres violencia de género accidente de tránsito
Inclemencias climáticas

Choque frontal en Corrientes: varios heridos en la Ruta 12

Las autoridades atribuyen el siniestro a las malas condiciones climáticas.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 11:35

Este miércoles a la mañana se produjo un choque frontal entre dos camionetas —una Toyota y una Volkswagen— sobre la Ruta 12 cerca del acceso a Escorza Cué. Si bien no se reportan víctimas fatales, hay heridos de gravedad.

Según fuentes policiales, el accidente fue resultado de las malas condiciones climáticas. La fuerte lluvia habría dificultado la visibilidad, lo que desencadeno la perdida del control de uno de los vehículos.

Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales más cercanos, mientras que ambas camionetas quedaron destruidas.


 

