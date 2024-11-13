Las noticias más importantes del 13 de noviembre

Con una inversión millonaria, la provincia iniciará las 19 obras paralizadas
Gendarmería incautó marihuana valuada en más de $8 millones
En el NEA una familia necesitó $819.788 para no ser pobre
Valdés repudió el ataque que recibió un funcionario en Corrientes
Tras el corte de luz, piden informes sobre el funcionamiento de la Facultad de Arquitectura
La novia del joven que murió tras caer 5 pisos "estaba con un ataque de nervios"
La inflación de octubre fue del 2,7% y es la más baja desde noviembre de 2021
Tráfico de fauna: dos demorados con 13 pichones de loros
Rivas Piasentini brindó detalles del proyecto de presupuesto en la Legislatura
Curuzú Cuatiá: un tren chocó a un vehículo que se cruzó en las vías