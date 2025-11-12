Valdés anunció el cronograma de pago del Plus de Refuerzo para estatales correntinos

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este miércoles el cronograma del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de noviembre. Los pagos iniciarán el jueves 13 y se extenderá hasta el miércoles 19.
A través de su cuenta de X (@gustavovaldesok) el gobernador detalló el cronograma para trabajadores provinciales activos y jubilados que se organiza de la siguiente manera:
- Jueves 13: 0 y 1
- Viernes 14: 2 y 3
- Lunes 17: 4 y 5*
- Martes 18: 6 y 7
- Miércoles 19: 8 y 9
* Disponible por cajeros, sábado 15.