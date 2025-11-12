¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Valdés anunció el cronograma de pago del Plus de Refuerzo para estatales correntinos

A través de sus redes sociales, el mandatario informó cuando iniciará el pago.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 08:30

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este miércoles el cronograma del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de noviembre. Los pagos iniciarán el jueves 13 y se extenderá hasta el miércoles 19.

A través de su cuenta de X (@gustavovaldesok) el gobernador detalló el cronograma para trabajadores provinciales activos y jubilados que se organiza de la siguiente manera:

  • Jueves 13: 0 y 1
  • Viernes 14: 2 y 3
  • Lunes 17: 4 y 5*
  • Martes 18: 6 y 7
  • Miércoles 19: 8 y 9

* Disponible por cajeros, sábado 15.

