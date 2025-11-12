Un camión que llevaba verduras volcó sobre una ruta de Corrientes

Un camión que transportaba verduras volcó este miércoles sobre Ruta Nacional N° 12, en cercanías de la localidad de Esquina.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en la zona de Arroyo Vega, sobre RN 12, donde un camión perdió el control y tras volcar perdió toda su carga.

El conductor del vehículo fue identificado como J. López, perdió el control y volcó de tal manera que anulo la calzada en ambas manos.

Se conoció que el camión tenía como destino la ciudad de Rosario.

López fue atendido por los servicios de emergencias, sufriendo lesiones leves. En tanto que las autoridades trabajaron en el lugar por cinco horas para despejar la ruta.

Con maquinaria pesada se pudo restablecer parcialmente la circulación alrededor de las 8 de la mañana.

Por otra parte, se investigan las circunstancias en que el camión perdió el control.

Con información de La Aplanadora TV y Actualidad Esquina