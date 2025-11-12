¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

abigeato Corrientes Cámara de Diputados de Corrientes
Sesión 15

Corrientes: aprueban la donación de un inmueble del Estado a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Cristiana

El proyecto, con media sanción, transfiere la propiedad del Estado provincial en la localidad de Garruchos. La donación es con el cargo expreso de que el bien sea destinado a la construcción de salones para reuniones, talleres para familias y actividades de bien público.

 

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 16:20

La Cámara de Diputados de Corrientes otorgó este miércoles media sanción al proyecto de ley que dispone la donación de un inmueble propiedad del Estado provincial a la Iglesia Evangélica “Asamblea de Dios Cristiana”.

El inmueble, ubicado en la localidad de Garruchos, es administrado actualmente por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa). La iniciativa es de autoría de las diputadas Aída Díaz y Any Pereyra.

Condiciones y cláusula de reversión

La donación se efectúa bajo una condición fundamental para la Iglesia Evangélica “Asamblea de Dios Cristiana” (donatario):

  • Cargo expreso: el bien debe ser destinado a la construcción de salones para reuniones de la colectividad cristiana, talleres para familias, retiros espirituales y otras actividades de bien público que la Asociación desarrolla conforme a sus fines estatutarios.

Para garantizar el cumplimiento de este destino social, la ley dispone una cláusula de reversión automática en caso de incumplimiento:

“En caso de disolución de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Cristiana o ante el incumplimiento del cargo estipulado, la donación efectuada quedará sin efecto, y el dominio del inmueble se restituirá automáticamente al Estado de la Provincia, con todas las mejoras y accesorios incorporadas, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del donatario”.

El proyecto, que busca apoyar las actividades de la colectividad cristiana en Garruchos, ahora pasará al Senado provincial para continuar su tratamiento legislativo.

