Un camión cargado con piedra volcó en ruta 12 a la altura de San Lorenzo

Un camión batea cargado con piedras protagonizó un despiste y posterior vuelco este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 952, en jurisdicción de la localidad correntina de San Lorenzo en Corrientes. No hubo heridos.

Despiste en ruta 12

De acuerdo con lo informado por la Unidad Especial de Seguridad Vial (UESV) de Saladas, el siniestro ocurrió alrededor de las 15, cuando el vehículo Volkswagen, que circulaba desde Felipe Yofre hacia Resistencia, se salió de la calzada hacia la banquina derecha y volcó parte de su carga.

El conductor, explicó que el accidente se produjo tras una falla mecánica: “Se rompió la dirección y perdí el control del camión”, declaró a los efectivos que intervinieron en el lugar.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños a otros vehículos. Personal policial trabajó en la zona para señalizar y garantizar la seguridad del tránsito, que no se vio interrumpido.