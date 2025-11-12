¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ROSARIO

La Policía de Corrientes participó de una jornada sobre sobre microtráfico y narcomenudeo

El Jefe de Policía de Corrientes y personal especializado en el área de drogas participaron de una jornada sobre microtráfico y narcomenudeo. Se intercambiaron experiencias de trabajo y se establecieron lineamientos de cooperación. 

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 22:09

La Policía de Corrientes participó de una jornada de capacitación e intercambio de experiencias sobre microtráfico y narcomenudeo, desarrollada en el SUM de la Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad de Rosario, la que fue organizada por autoridades de la provincia de Santa Fe.

El encuentro tuvo como objetivo, compartir estrategias y metodologías de trabajo en el marco de la aplicación de la nueva ley de narcomenudeo en Corrientes y la ley de Microtráfico vigente en Rosario, promoviendo la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de las políticas de prevención y lucha contra el narcotráfico a nivel regional.

En representación de la Policía de Corrientes participaron el señor Jefe de Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, junto al director de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado Crio. My. Juan José Maidana y personal especializado de ese organismo, y por Rosario estuvo encabezado por el Director General de Policía de Santa Fe Lic. Luis Maldonado, además autoridades del ministerio de seguridad, de la fiscalía de Microtrafico a cargo del Dr. Franco Carbone, y la directora general de la Policía de Investigaciones P.D.I. Dra. Eva María Cainelli, junto al personal operativo y especializado de esa área. 

La jornada permitió el intercambio de experiencias en trabajo de campo, el análisis de casos y la exposición de procedimientos operativos vinculados a la problemática del narcomenudeo, consolidando vínculos de cooperación entre ambas fuerzas policiales.

