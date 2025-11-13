Gustavo Valdés: "No nos encontramos con el presidente por cuestiones de agenda"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, no estará presente durante la visita que el presidente, Javier Milei, realiza hoy a la provincia. El mandatario se encuentra en Buenos Aires, a horas de emprender una gira internacional por India, donde buscará atraer inversiones y abrir nuevos mercados para los sectores maderero y ganadero.

“No nos podemos encontrar por cuestiones de agenda, pero no es una visita oficial del Presidente”, aclaró Valdés al ser consultado sobre su ausencia. El viaje al país asiático lo mantendrá fuera de Corrientes durante quince días e incluirá reuniones con empresarios e inversores en Nueva Delhi y Bombay, con el objetivo de fortalecer las exportaciones provinciales.

Relación con Nación

El gobernador aprovechó para trazar su posición sobre la relación con la administración nacional y las tensiones con las provincias. “Nosotros no pedimos nada a cambio, defendemos los intereses de Corrientes. Sería tonto solamente acompañar, sería una administración infiel con quienes nos eligieron”, sostuvo.

Y agregó respecto a las reformas que quiere llevar adelante el Gobierno liberal: “Nuestros senadores están para defender a Corrientes en el Senado, si sos complaciente traicionás a la provincia.

Por otro lado, sobre el vínculo con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, Valdés aseguró que “la relación es buena y cercana”. Dijo que recientemente hubo contactos con el Gobierno nacional por la situación del sector maderero, “que se encuentra deprimido”.

“Hablamos de resolver cuestiones como el IVA, pero hay buena disposición de los ministros. Abrir nuevos mercados nos da oportunidades de exportación”, señaló en declaraciones a radio Dos.

Presupuesto

Respecto al presupuesto nacional, el mandatario consideró “saludable tener una ley que autorice el uso de los recursos del Estado”. “No es serio un país sin presupuesto”, remarcó.

En el plano provincial, explicó que se prioriza “dar lo indispensable a cada ministerio y prever refuerzos si la recaudación lo permite”. De igual modo, destacó la necesidad de previsibilidad para atender las obligaciones con el sector público.

Consultado sobre la reforma laboral que busca el Gobierno, Valdés pidió “seriedad y evitar las especulaciones”: “Tenemos una vieja ley que debe adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, siempre garantizando derechos a los trabajadores, quienes son los más débiles en esta relación”.

Finalmente, recordó que le planteó al presidente “el cumplimiento los compromisos asumidos por Nación”. Y reiteró que Corrientes “necesita resolver cuestiones previsionales y de deuda”, aunque confió en que Santilli “pueda aportar soluciones”.

Con su partida a India, el gobernador buscará consolidar una agenda internacional con el objetivo de “ensanchar las oportunidades de Corrientes”.