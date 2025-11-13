Corrientes: huía por los techos con elementos que había robado momentos antes

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre que momentos antes había robado momentos antes en un domicilio de la ciudad Capital.

Durante un recorrido de prevención de delitos, efectivos fueron alertados por el sistema 911 por un robo en inmediaciones de calles Crespo y Viedma.

Al acudir al lugar comprobaron que una persona huía por los techos. Por tal motivo se le dio persecución hasta calles Crespo y Río Negro, donde se demoró e identificó a un hombre de 26 años que responde al alias “Pastillita”.

Además, se recuperó una hidrolavadora marca Gamma y un casco marca New Liberty, elementos que fueron sustraídos momentos antes.

El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.