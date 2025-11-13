Corrientes: Karina Milei y Martín Menem realizarán una charla el viernes

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, brindará una charla junto a Martín Menem en el Hotel Turismo el viernes.

En un video difundido en las redes del diputado nacional por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, se invita a una disertación gratuita para hablar del “trabajo que tenemos que realizar de cara a 2027”.

La charla se realizará en el Salón Camba Cuá del Hotel Turismo, ubicado en Entre Ríos 650 a las 10, con inscripción previa y sin costo para los participantes.

Este encuentro se hace un día después de la disertación del presidente en el 12° Congreso de Economía Regional (CER), organizado por la Fundación Club de la Libertad.

Para formar parte del evento, los interesados deben inscribirse en este enlace.