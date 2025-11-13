¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

despiste Diego Santilli Club San Martín
Política

Corrientes: Karina Milei y Martín Menem realizarán una charla el viernes

Los funcionarios libertarios brindarán una charla gratuita en el Salón Camba Cuá del Hotel Turismo. Los interesados deben inscribirse previamente.

Por El Litoral

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 07:45

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, brindará una charla junto a Martín Menem en el Hotel Turismo el viernes.

En un video difundido en las redes del diputado nacional por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, se invita a una disertación gratuita para hablar del “trabajo que tenemos que realizar de cara a 2027”.

La charla se realizará en el Salón Camba Cuá del Hotel Turismo, ubicado en Entre Ríos 650 a las 10, con inscripción previa y sin costo para los participantes.

Este encuentro se hace un día después de la disertación del presidente en el 12° Congreso de Economía Regional (CER), organizado por la Fundación Club de la Libertad.

Para formar parte del evento, los interesados deben inscribirse en este enlace.

