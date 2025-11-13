Todo listo para el Concurso de Pesca del Surubí en Ituzaingó: premios millonarios y shows

Ituzaingó ultima detalles para la XXVIº edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución, que se desarrollará del 20 al 24 de noviembre. Con más de 150 millones de pesos en premios, la tradicional competencia deportiva se consolida como uno de los eventos más esperados por pescadores y turistas del litoral argentino.

Organizado por la Secretaría de Turismo de Ituzaingó y la Comisión de Pesca local, el encuentro forma parte del calendario provincial de fiestas y representa un gran atractivo dentro del corredor turístico Alto Paraná.

Pesca, naturaleza y shows para toda la familia

Además del torneo embarcado, el evento incluirá la Expo Feria Náutica, Comercial y de Servicios, que tendrá lugar en el ex playón del Club Yacyretá, frente al río Paraná.

Durante esas jornadas, el público podrá disfrutar de stands institucionales y artesanales, patio gastronómico, y la elección de la nueva soberana del concurso, junto con actuaciones musicales de artistas regionales.

El cierre del certamen contará con el torneo de pesca de costa, una propuesta recreativa para toda la familia, que se realizará el domingo de 14 a 18, seguido por la entrega de premios y trofeos.

Premios para los mejores equipos

El concurso embarcado premiará tanto a la Pieza Mayor como a la Categoría por Equipo.

En la Pieza Mayor, el primer puesto recibirá $20 millones, mientras que del segundo al décimo lugar habrá motores fuera de borda, televisores LED y artículos de pesca y camping.

En la categoría por Equipo, el primer premio consistirá en tres motores de 5 HP, además de premios adicionales para los equipos mejor clasificados.

Durante la tradicional Cena de los Pescadores, se sortearán importantes premios entre los participantes, incluyendo una lancha con motor de 60 HP.

Turismo y contacto

Ubicada a 226 km de Corrientes capital y 86 km de Posadas, Ituzaingó espera la llegada de cientos de pescadores y visitantes atraídos por su entorno natural, la calidez de su gente y su agenda de actividades durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Quienes estén interesados en participar de la competencia pueden comunicarse con la organización a través estas vías: