San Martín de Corrientes cayó ante Peñarol en Mar del Plata

San Martín perdió anoche ante Peñarol de Mar del Plata 75-72 por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El partido se disputó en Mar del Plata, donde el conjunto correntino sumó su segunda derrota consecutiva y ahora tiene récord equilibrado de 5 triunfos y 5 caídas.

El equipo correntino no logró recomponerse tras su anterior derrota de visitante y volvió a tropezar fuera de casa. Por su lado, Leonel Schattmann se destacó con 25 puntos. También se destacó Lucas Gargallo con 13 tantos.

En el conjunto local, Agustín Pérez Tapia —ex San Martín— fue la figura del partido con 22 puntos, secundado por Willie Thornton con 15.

Con este triunfo, Peñarol extendió su racha positiva a cinco victorias consecutivas y alcanzó un registro de 5-3, ubicándose en el séptimo lugar de la tabla.

San Martín, en cambio, intentará recuperarse el próximo martes 18 de noviembre cuando reciba en Corrientes a Instituto, antes del parate por la ventana internacional. Su siguiente compromiso será recién el viernes 12 de diciembre, también como local, frente a Platense.