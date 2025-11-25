Corrientes: avanzan los alegatos en el juicio a Caram y el titular del Concejo Deliberante

El Tribunal Unipersonal de Juicio, a cargo del juez Martín José Vega, escuchará este jueves los alegatos de las defensas en el proceso que se sigue contra el ex intendente de Mercedes, Diego Martín Caram, y el actual presidente del Concejo Deliberante, Roberto Carlos Sánchez.

La instancia se realizará luego de que el pasado jueves finalizara la etapa probatoria y se presentaran los alegatos del Ministerio Público Fiscal.

Delitos imputados

El fiscal Adrián Aurelio Casarrubia, de la UFIC-Mercedes, acusó a Caram por los delitos de usurpación de autoridad y desobediencia a órdenes de autoridades, en concurso ideal, y atribuible como autor material.

A Sánchez se le imputan los delitos de usurpación de autoridad y desobediencia, en carácter de partícipe necesario, en concurso real, además de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público como autor material.

Testimonios y prueba incorporada

Durante la etapa probatoria declararon más de 20 testigos, entre ellos concejales, funcionarios del Ejecutivo municipal, personal del Palacio Municipal, peritos de la UFIE-UDT y miembros del Equipo Técnico Interdisciplinario del MPF.

Ambos acusados prestaron declaración ante el magistrado.

Caram pidió disculpas y explicó cómo interpretó que podía volver al cargo de intendente. Sánchez sostuvo que sus actos fueron una respuesta institucional.

El fiscal presentó sus conclusiones finales en un alegato de más de dos horas, destacando la coincidencia de testimonios, así como mensajes e imágenes analizados por peritos, que apuntarían a un plan para restituir a Caram en su cargo el 1° de julio de 2024, pese a su suspensión.

Próxima audiencia

Este jueves 27 será el turno de los alegatos de las defensas. Representarán a Caram los abogados Juan Ignacio Caram y Nahuel Ávalos, mientras que Sánchez será defendido por Pablo Andrés Fleitas y Jaquelina Alegre Medina.

Luego de esta instancia, el juez Vega invitará a los acusados a expresar sus últimas palabras antes de dictar el veredicto.