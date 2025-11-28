Patricia Bullrich: “Voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado"

A pocas horas de asumir su banca en la Cámara alta, Patricia Bullrich anticipó que impulsará desde el Senado una revisión sobre la transparencia de la AFA en medio de las tensiones que atraviesa el fútbol argentino en las últimas semanas.

La exministra de Seguridad afirmó que existen “numerosas irregularidades” en la Asociación del Fútbol Argentino y que su intención es analizar el funcionamiento interno del organismo. “Me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Bullrich cuestionó con dureza al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y sostuvo que los clubes mantienen “relaciones de dependencia” con la conducción. “Los tiene de rehenes a los clubes”, señaló, al tiempo que criticó la presencia de “figurones con fortunas millonarias” alrededor de la dirigencia.

Consultada sobre una posible intervención estatal, aclaró que por ahora no forma parte de la agenda oficial. “No lo hemos hablado, estoy estudiando desde la perspectiva legal”, indicó.

También puso el foco en el sistema de votación interna de la AFA. “¿Cómo es la democracia interna? ¿Por qué se elige de manera indirecta?”, planteó. Al recordar la fallida votación de 2015, cuando se registró un empate 38-38 por un voto de más, sostuvo que el mecanismo “debe revisarse”.

La futura senadora criticó además el poder disciplinario del organismo y citó como ejemplo la reciente sanción a Estudiantes de La Plata. “Les aplicaron una pena desproporcionada. Una cosa increíble”, expresó.

Bullrich sostuvo que el funcionamiento actual de la AFA “atenta contra el orden” y comparó su lógica con un sistema “extorsivo”. En ese sentido, advirtió que la discrecionalidad impacta en las competencias locales y en el desarrollo juvenil. “Perdemos el sub-17 porque falta inversión y estructura en las escuelas formativas”, señaló.

Con estas declaraciones, el Gobierno nacional ingresa formalmente en la disputa que rodea a la conducción del fútbol argentino, un conflicto que promete escalar en el Congreso.