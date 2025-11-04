¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

rescate animal Policía de Corrientes Justicia de Corrientes
rescate animal Policía de Corrientes Justicia de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Valdés anunció el cronograma de pagos del Plus Unificado

El mandatario provincial lo informó a través de sus redes sociales y aplica tanto para trabajadores activos y pasivos.

Por El Litoral

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 10:53

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este martes el cronograma del Plus Unificado correspondiente al mes de noviembre. Los pagos iniciarán el jueves 6 y se extenderá hasta el miércoles 12.

A través de su cuenta de X (@gustavovaldesok) el mandatario provincial  informó sobre el cronograma para trabajadores provinciales activos y jubilados que se organiza de la siguiente manera:

  • Jueves 6: 0 y 1*
  • Viernes 7: 2 y 3
  • Lunes 10: 4 y 5*
  • Martes 11: 6 y 7
  • Miércoles 12: 8 y 9

* Disponible por cajeros, sábado 18.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD