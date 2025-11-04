Valdés anunció el cronograma de pagos del Plus Unificado

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este martes el cronograma del Plus Unificado correspondiente al mes de noviembre. Los pagos iniciarán el jueves 6 y se extenderá hasta el miércoles 12.
A través de su cuenta de X (@gustavovaldesok) el mandatario provincial informó sobre el cronograma para trabajadores provinciales activos y jubilados que se organiza de la siguiente manera:
- Jueves 6: 0 y 1*
- Viernes 7: 2 y 3
- Lunes 10: 4 y 5*
- Martes 11: 6 y 7
- Miércoles 12: 8 y 9
* Disponible por cajeros, sábado 18.