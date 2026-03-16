Corrientes: hallaron el cuerpo del joven que era buscado en Santa Lucía

La Policía de Corrientes confirmó el hallazgo del cuerpo de un joven de 19 años que era intensamente buscado en la localidad de Santa Lucía, luego de haber desaparecido cuando realizaba tareas rurales.

De acuerdo con la información oficial, el joven había salido cerca de las 19 del sábado a caballo con el objetivo de arrear animales vacunos en una zona cercana a la costa del Río Santa Lucía.

El caballo regresó sin su jinete

La preocupación comenzó pocas horas después, cuando el caballo volvió al domicilio del joven sin su jinete y sin las riendas, lo que generó alarma entre familiares y vecinos.

Ante esta situación, la Policía desplegó un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores rurales y en las inmediaciones del río.

Hallazgo en el río

Finalmente, en las últimas horas, el cuerpo del joven fue hallado en las aguas del río Santa Lucía, en un sector cercano al lugar donde había sido visto por última vez.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, mientras continúan las diligencias de rigor.