Perugorría: un hombre fue mordido por una yarará y recibió 4 dosis de suero antiofídico

Un grave accidente ofídico encendió las alarmas en el interior de Corrientes. Un hombre de 41 años fue mordido en el tobillo por una yarará del yunque, también conocida como yarará chica (Bothrops diporus) mientras se encontraba en una estancia de la zona rural de Perugorría, y debió ser trasladado al hospital de Goya de urgencia para recibir atención médica especializada.

Cómo fue el ataque

Tras el ataque de la serpiente, el hombre con residencia en la zona rural de Perugorría fue asistido inicialmente en el hospital local, pero debido a la gravedad de la mordedura se resolvió su derivación inmediata al Hospital Regional “Dr. Camilo Muniagurria” de la ciudad de Goya.

Una vez en el nosocomio, el paciente fue atendido por profesionales que indicaron la aplicación de cuatro dosis de suero antiofídico. En el procedimiento intervino el titular del serpentario de Goya, Juan Carlos Peña, quien colaboró para garantizar el tratamiento adecuado frente al veneno.

Desde el centro de salud informaron que Godoy evoluciona favorablemente. La mordedura se produjo en el tobillo, una zona especialmente delicada en este tipo de accidentes, lo que explica la rápida decisión de derivarlo a un hospital de mayor complejidad.

Sobre la especie

La serpiente involucrada fue una yarará del yunque, una de las serpientes venenosas más comunes del centro y noreste de Argentina. Se caracteriza por las manchas en forma de yunque que recorren su cuerpo y por su hábito nocturno y terrestre.

Especialistas recuerdan que, si bien se trata de una especie venenosa, sus ataques suelen ser defensivos cuando el animal se siente amenazado. Sin embargo, es responsable de una gran cantidad de accidentes ofídicos en la región, por lo que resulta clave su correcta identificación y la rápida atención médica ante cualquier mordedura.