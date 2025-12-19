La Municipalidad de Corrientes pagará un bono de $300 mil: cómo será el cronograma

El Municipio de la ciudad de Corrientes anunció un importante paquete de medidas económicas y administrativas para el cierre del año. El intendente Claudio Polich confirmó el pago de un bono de fin de año de $300.000 para todos los trabajadores municipales, incluyendo al personal del programa Neike, buscando aliviar el impacto de la inflación en el bolsillo de los agentes comunales.

Este bono extraordinario se liquidará en dos cuotas iguales: la primera de $150.000 en enero y la segunda parte en febrero. Asimismo, el Ejecutivo detalló el esquema de pagos del Plus de Refuerzo, que comenzará a abonarse este lunes 22 de diciembre tanto para el personal contratado como para los beneficiarios Neike.

Cronograma del Plus de Refuerzo

Lunes 22 de diciembre: personal bancarizado (contratados y Neike). Neike no bancarizados con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 .

Martes 23 de diciembre: Neike no bancarizados con terminaciones de DNI 5, 6, 7, 8 y 9.

Asuetos y servicios para las fiestas

Con el objetivo de facilitar el reencuentro familiar, se estableció asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, sumando también el 2 de enero de 2026.

Desde la Comuna aclararon que, durante estas jornadas, se dispondrán guardias especiales para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, como la recolección de residuos y emergencias en salud.

Feria administrativa 2026

Finalmente, se definieron los dos turnos de la feria administrativa de enero para los agentes municipales:

Primer turno: Del 5 al 9 de enero.

Segundo turno: Del 12 al 16 de enero.

Desde el Palacio Municipal informaron que en los próximos días se comunicará el esquema detallado de funcionamiento de las dependencias de atención al público, para que los vecinos puedan organizar sus trámites y gestiones durante el receso de verano.