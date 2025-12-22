El Poder Judicial de Corrientes otorgará un bono de $1.500.000 a sus trabajadores

En el marco del cierre del año administrativo, el Poder Judicial de Corrientes oficializó este lunes el pago de un Bono de Fin de Año para la totalidad de su personal. La medida quedó plasmada en el Acuerdo Extraordinario N° 11, firmado este 22 de diciembre, donde se establece un monto extraordinario de $1.500.000 por agente.

El beneficio alcanza a todos los trabajadores judiciales que formen parte de la planta permanente y temporaria en todas las escalas de la estructura salarial. Asimismo, el documento aclara que la suma también será percibida por aquellos que cuenten con un contrato de locación de servicios vigente al mes de diciembre.

Cronograma de pagos en tres tramos

De acuerdo a lo resuelto por las autoridades judiciales, el pago de este bono de un millón y medio de pesos no se realizará en una sola cuota, sino que se dividirá en tres tramos iguales y consecutivos. El esquema quedó definido de la siguiente manera:

Primer tramo: diciembre de 2025.

Segundo tramo: enero de 2026.

Tercer tramo: febrero de 2026.

El cobro se realizará mediante planilla complementaria, asegurando que cada agente activo reciba el refuerzo económico durante el receso de verano y el inicio del próximo ejercicio.